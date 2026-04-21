Стало известно, откуда ВСУ атаковали Ростовскую область

Беспилотники, атаковавшие сегодня ночью Ростовскую область, могли быть запущенные сразу из нескольких регионов Украины. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, для нанесения ударов по региону могли использоваться дроны типа «Лелека» и «Бобер», систему навигации и управления для которых Украине поставляют Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Дания.

«Запускать БПЛА противник может из северных районов Харькова и Сумщины – там холмистый ландшафт, большие перепады высот. По лощинам, руслам речушек и впадинам на малой высоте можно очень эффективно преодолевать систему ПВО», — пояснил Попов.

Генерал-майор также отметил, что стартовыми площадками для беспилотников могли стать Одесса, либо корабли, находившиеся в нейтральных водах под флагами другого государства.

«Дроны летят на Азовское море, а потом по рекам или просто по малозаселенной местности прорываются к российской территории. Могут запускать дроны непосредственно с моря, с нейтральных вод. Отстреливаются и уходят. Как правило, все делается в сумерках или в ночных условиях», — заявил Попов.

В Ростовской области после атаки БПЛА 23 пассажирских поезда задерживаются

Сегодня ночью Таганрог и 11 районов Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА. Губернатор Игорь Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. Также произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта, что привело к задержкам движения поездов.