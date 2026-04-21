ВСУ стали активно использовать на фронте "слухарей"

По мере стремительного развития беспилотных технологий, СВО все больше напоминает "войну роботов". Теперь штурм позиций врага воздушными и наземными дронами прямого без участия бойцов - почти рутина. А вот атака бронетехники воспринимается как экзотика. И тем не менее привычные военные профессии не исчезают, а трансформируются.

Вот и в разведке, где, казалось бы, давно господствуют всевидящие и вездесущие БПЛА, находится место человеку. Вот только полагается он не только на зрение, но и на слух.

Как отмечает канал "Архангел Спецназа", ВСУ стали активно использовать "слухарей". Они собирают ценную информацию, когда дроны бессильны - в непогоду или при мощном воздействии РЭБ. Выполнять эту роль может как пехотинец из теробороны, так и штурмовик. Главное - подготовка и оснащение.

"Отправляется этот слухарь пешим ходом, занимает наблюдательный пункт, оборудует его и тщательно скрывает. И он оттуда не выходит вообще. Там он делает систему подкопов, а снабжение происходит с дронов типа "Баба Яга"", - поясняет "Архангел Спецназа".

Сидят "слухари" у дорог, логистических развязок и занимаются мониторингом передвижения войск и техники. Для коммуникации используют картографические приложения.

"Причем особого внимания достойно и оснащение: у них и штурмовые винтовки, НАТОвские гранаты, и "Ремингтоны", а БК - до 1000 патронов на одного человека. Даже противогазы есть на случай применения отравляющих веществ, чтобы "слухарь" мог оказывать сопротивление и вести бой. Важный момент, что подготовку этих кадров проводят сначала в Европе (последние двое пленных прибыли из Нидерландов), а после идет доподготовка в составе ГУРовских формирований", - сообщают в канале.

Как правило, "слухари" имеют высокую мотивацию, психологически "заряжены" и готовы находится в своем логове до последнего. "Они грамотно роют норы и сидят так тихо, что даже свои не знают", - отмечает "Архангел спецназа".