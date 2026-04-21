Новый украинский БТР "Скиф" на 60 процентов состоит из импортных деталей

На Украине показали гусеничный бронетранспортер "Скиф", сильно напоминающий разработанный в конце 50-х американский M113. По сравнению с объектом подражания у него изменили носовой узел.

В результате бронирование лобовой части корпуса якобы может с 200 метров выдерживать попадание 14,5-мм пуль, а борта не пробиваются 7,62-мм боеприпасами на дистанции свыше 30 метров. Днище и элементы ходовой части рассчитаны на взрыв 6 килограммов взрывчатки. Правда, есть сомнения в достоверности этой информации, так как образец выполнен в единственном экземпляре, и испытаний на соответствие предполагаемым характеристикам не проводилось.

Масса "новинки" - 15 тонн. Вместимость: три человека экипажа и восемь - десант. Мощность дизельного двигателя - 360 лошадиных сил.

В настоящее время доля импортных комплектующих составляет 60 процентов, но, по всей видимости, она еще больше. Есть мнение, что выпускаться этот БТР будет за границей на специально созданном совместном предприятии с каким-то иностранным партнером, что стало сейчас обычной практикой для украинского ВПК.