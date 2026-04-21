Значение взятия под контроль населенного пункта в Харьковской области объяснили

Взятие российскими войсками под контроль поселка Ветеринарное в Харьковской области способствует расширению полосы безопасности около российской границы. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Освобождение поселка Ветеринарное, в первую очередь, способствует расширению полосы безопасности возле российской границы», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также отметили, что подразделения группировки «Север» ежедневно вытесняют ВСУ дальше от государственной границы России.

О взятии под контроль поселка Ветеринарное стало известно ранее 21 апреля. В Минобороны сообщили, что за сутки противник потерял свыше 190 бойцов, а также ряд боевой техники и склады.