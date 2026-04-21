Мир на грани большой войны: три сценария «иранского триллера»

Наступил очередной поворотный момент в иранском конфликте: эксперты пытаются спрогнозировать, наступит ли прорыв на новых мирных переговорах или война вспыхнет с новой силой. Сама попытка усадить стороны за стол переговоров превратилась в политический триллер; тем временем аналитики говорят о трех возможных сценариях развития событий, пишет немецкий таблоид Bild.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс должен прибыть в Исламабад 21 апреля на новый раунд переговоров при посредничестве Пакистана. Однако до последнего не было четкого подтверждения, пришлет ли Иран своих переговорщиков. Если это случится, консультации начнутся не ранее среды.

Объявленное президентом США Дональдом Трампом две недели назад перемирие скоро истекает. Но, похоже, он продлил его на один день: по словам Трампа, оно должно закончиться в среду вечером.

Первый раунд переговоров в Исламабаде (11-12 апреля) провалился главным образом из-за взаимного недоверия и нежелания Тегерана отказываться от своей ядерной программы. Ключевым камнем преткновения остается высокообогащенный уран, который находится в распоряжении Тегерана.

«Настоящий прорыв возможен лишь в том случае, если сделка принесёт выгоду Тегерану, но Трамп при этом всё равно сможет преподнести ее как свою победу», - заявил американский политолог Джонатан Кристол.

Этот сценарий хаотично разворачивался в выходные: Тегеран сначала объявил Ормузский пролив открытым, а затем снова закрыл его - это может быть и признаком внутренней борьбы за власть, подчеркивает Bild.

По мнению профессора политологии Скотта Эрба, Трамп хочет положить конец войне, поскольку она наносит ущерб его популярности и американской экономике.

«В то же время он боится показаться слабым!», - подчеркнул эксперт.

Такая ситуация может привести к затянувшемуся военному тупику, а Тегеран может счесть тактику проволочек своим рецептом успеха. Власти Ирана устояли, и теперь время скорее на стороне Тегерана, а не Вашингтона, считает Эрб.

Если перемирие истечет и переговоры в Исламабаде провалятся, Трамп может возобновить воздушную войну. Обе стороны используют режим прекращения огня для «дозаправки»: Трамп заявил, что военные корабли уже загружены бомбами, а Тегеран, по данным СМИ, извлекает из подземных хранилищ скрытые арсеналы ракет и беспилотников.

Для мировой экономики возвращение к войне будет иметь разрушительные последствия: нехватка топлива, подобная той, что наблюдается в Азии, вероятно, быстро распространится по всему миру, цены на нефть вырастут, а фондовые рынки окажутся под давлением. Трамп не скупится на «дикие угрозы» и при таком сценарии: он заявил, что если сделка не будет заключена быстро, он прикажет уничтожить иранские электростанции и мосты.