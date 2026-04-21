Дрон снял момент удара ФАБ-3000 по мотелю с пехотой ВСУ

ВКС России использовали крупнокалиберную авиабомбу со спутниковым наведением ФАБ-3000 УМПК для уничтожения отряда украинской мотопехоты, облюбовавшего под жилье небольшую гостиницу в Константиновке.

Подразделение 100-й механизированной бригады - вместе с 28-й ОМБр она составляет основу гарнизона, - поселилось в двухэтажном мотеле для дальнобойщиков на спальной окраине. Возможно, соседние высотки забронировали операторы БПЛА или массовый их снос теми же ФАБ-3000 развил в украинских военных недоверие к верхним этажам.

Бомба прилетела ночью, когда постояльцы отдыхали от дневных трудов. Присланный чуть пораньше БПЛА разведчик с тепловизором зафиксировал прямое попадание и облако огня на месте здания.

Тактика дистанционного сноса убежищ противника (вместе с ним самим) хорошо зарекомендовала себя в Красноармейске и Димитрове, поэтому активно применяется и в Константиновке. Зажатый с двух сторон город стал основным получателем тяжелых авиабомб.

Помимо превращенного в казармы жилья, ФАБ-3000 летят в заводские цеха со спрятанными в них танками и дамбы в пригородах, затрудняя противнику логистику.