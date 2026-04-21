Средства ПВО сбили за сутки 434 беспилотника ВСУ

Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства и 434 БПЛА самолетного типа, поделились подробностями в российском военном ведомстве.

В общей сложности с начала проведения СВО уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 136 352 БПЛА, 656 ЗРК, 28 992 танка и других боевых бронемашин, 1 704 боевые машины РСЗО, 34 555 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 876 единиц военной спецавтотехники.