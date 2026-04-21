Обстановка в подконтрольном киевскому режиму Херсоне постепенно накаляется, и скоро можно ожидать применения здесь тактики «выжженной земли» со стороны Вооруженных сил Украины. Что происходит в городе, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Напомним, что украинские войска удерживают часть территории на правобережье Днепра, в том числе город Херсон. По данным губернатора Херсонской области Владимира Садьдо, власти Украины начали обманными методами заставлять жителей Херсона и других населенных пунктов правого берега уезжать. После чего их бросают и не оказывают никакой помощи.

По мнению Героя России, генерал-майора Сергея Липового, такая тактика Киева может быть связана с тем, что ситуация на херсонском направлении в ближайшие дни кардинально изменится.

«Херсонское направление было одним из вялотякущих направлений, где велись позиционные бои. Судя по всему, подошло время активизации действий, киевский режим чувствует, что не удерживает город, поэтому проводит мобилизацию и эвакуацию населения», — пояснил эксперт.

Он отметил, что попытки вывезти людей из города являются подготовкой плацдарма к сдаче, так как сейчас Вооруженные силы Украины копирует тактику немецко-фашистских оккупантов.

«Как обычно делают ВСУ при отступлении — выносят все, что можно вынести, насильно мобилизуют местных жителей вплоть до угрозы физической расправы. Действия киевских боевиков полностью напоминают действия фашистской Германии, когда они все разрушали, уничтожали и вывозили. Также действуют сегодня ВСУ на территориях, когда понимают, что их им придется сдать, чтобы как можно меньше досталось нашим войскам», — уточнил Липовой.

Генерал предупредил, что в ближайшее время в Херсоне стоит ожидать резкого усиления мобилизационного террора. Мужчин будут хватать прямо на улицах, что заткнуть дыры в обороне или просто вывезти в качестве «живого щита».

При этом российские войска продолжают наносить противнику ощутимый урон, «накрывая» цели в Херсоне, в том числе и пункты управления. Менее двух недель назад авиация нанесла сокрушительный удар трехтонной фугасной авиабомбой ФАБ-3000 по штабу 34-й бригады морской пехоты ВСУ.

Внутри военной машины Украины царит жесткий антагонизм между армейскими офицерами и сотрудниками спецслужб, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, украинские военные могли сами навести российские расчеты на штаб, чтобы «слить» приехавших туда СБУшников, которых они «тоже не любят».