$75.2488.38

«За свои слова отвечаем»: военный о значении контроля над ЛНР

Мария Иванова

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что полный контроль российских войск над ЛНР создает дополнительный стимул для вытеснения ВСУ из оставшейся части ДНР. Об этом военный рассказал News.ru.

© РИА Новости

Глава Генштаба России, генерал Валерий Герасимов 21 апреля рассказал, что ЛНР полностью перешла под контроль российских сил. Он сообщил, что с начала года ВС РФ вытеснили ВСУ из 80 населенных пунктов и заняли более 1,7 тысячи квадратных километров территории.

Матвийчук подчеркнул, что территория ЛНР - «исконно российская земля». Он указал, что теперь регион снова находится под российской юрисдикцией.

«Это поднимает Россию в глазах обычных людей, доказывая, что мы отвечаем за свои слова. Кроме того, это стимул для нашей армии продолжать освобождать территории ДНР», - заявил военный.

Матвийчук добавил, что российские войска прорываются вперед в ДНР. В то же время он предупредил, что ВСУ будут продолжать провокации и обстрелы, в том числе в ЛНР.