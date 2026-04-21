«За свои слова отвечаем»: военный о значении контроля над ЛНР

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что полный контроль российских войск над ЛНР создает дополнительный стимул для вытеснения ВСУ из оставшейся части ДНР. Об этом военный рассказал News.ru.

Глава Генштаба России, генерал Валерий Герасимов 21 апреля рассказал, что ЛНР полностью перешла под контроль российских сил. Он сообщил, что с начала года ВС РФ вытеснили ВСУ из 80 населенных пунктов и заняли более 1,7 тысячи квадратных километров территории.

Матвийчук подчеркнул, что территория ЛНР - «исконно российская земля». Он указал, что теперь регион снова находится под российской юрисдикцией.

«Это поднимает Россию в глазах обычных людей, доказывая, что мы отвечаем за свои слова. Кроме того, это стимул для нашей армии продолжать освобождать территории ДНР», - заявил военный.

Матвийчук добавил, что российские войска прорываются вперед в ДНР. В то же время он предупредил, что ВСУ будут продолжать провокации и обстрелы, в том числе в ЛНР.