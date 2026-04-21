Российская армия (ВС РФ) взяла под контроль населенный пункт Ветеринарное в Харьковской области Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области... Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики, — приводит информацию от ведомства РИА Новости.

Утром того же дня начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Южной» группировки войск. Луганская Народная Республика освобождена, наступление идет по всем направлениям. В марте — апреле российские военные освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

16 апреля стало известно, что штурмовики с позывными «Кейбер» и «Вейдер» захватили бункер в тылу ВСУ, при этом не допустив потерь среди украинских военнослужащих. Эта операция сохранила жизни российских пехотинцев во время основного штурма.