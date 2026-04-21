ВСУ наращивают удары по России: «конвейерные» атаки и ответные меры

Украинские войска наращивают удары по промышленным и энергетическим объектам России. Как сообщает «Царьград», большинство ракет и дронов ВСУ сбивается на дальних подступах, однако ситуация продолжает ухудшаться и требует неотложных мер.

В субботу, 18 апреля, ВСУ пытались повредить сразу пять крупных объектов топливно-энергетического комплекса в Ленинградской и Самарской областях, на Кубани и в Севастополе. Некоторые объекты находились под ударами уже продолжительное время. В частности, оперштаб Краснодарского края заявлял о масштабном пожаре на территории нефтебазы в Тихорецке.

В воскресенье, 19 апреля, налеты продолжились. Под атакой оказался почти весь юг европейской части РФ — Запорожская и Ростовская области, Крым и Краснодарский край. В ночь на понедельник, 20 апреля, ВСУ запустили по еще 112 дронов, однако налет был распределен по большему числу направлений. При этом нефтебазу в Туапсе противник атаковал 70 беспилотниками, выделив на нее больше дронов, чем в прошлые годы выделял на все удары по России за сутки.

Таким образом, ВСУ продолжают «конвейерные» атаки, при которых тушение пожаров от прошлых налетов идет под работу ПВО, которая отбивает новую волну дронов.

Эксперты полагают, что ВСУ попытаются испортить и майские праздники. Не исключено, что украинская армия резко нарастит интенсивность дроновых ударов по тыловым регионам. Логично ожидать особенно массовые атаки на День Победы.

«Это очевидно. Мы знаем, что эта угроза есть, и будем создавать все условия для того, чтобы этого не случилось. Меры для этого принимаются самые разные: система противовоздушной обороны Москвы многоэшелонная и будет подготовлена как следует, выстроена не в один рубеж, а в несколько, возможно, больше трех. И, безусловно, мы будем наносить удары по местам пуска этих дронов», — заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Отмечается, что Россия испытывает все более острую нужду в выделении ПВО в отдельный вид войск — с собственным командованием, бюджетом и возможностью заказывать те виды оружия, которые наиболее эффективны. Телеканал отмечает, что в некотором смысле это та же проблема «переукрупнения управляющих структур», когда они оказываются перегружены задачами. Например, схожая ситуация возникла при создании Западного военного округа в 2010 году. В 2024 году руководство страны осознало, что эта структура не отвечает сложившейся ситуации, и воссоздало Ленинградский и Московский военные округа. Аналогичное решение напрашивается и в отношении ВКС, из которых можно вывести войска ПВО.