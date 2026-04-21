Советник министра обороны Украины показал его разрушенный «Геранью» дом

Советник главы минобороны Украины Михаила Федорова Сергей Бескрестнов с позывным Флеш показал свой дом, разрушенный вчерашним ударом беспилотного летательного аппарата типа «Герань-2», пишет «Страна.ua».

На снимке продемонстрировано здание, от которого остались одни стены. Его крыша целиком разрушена, рядом с жилищем также запечатлен сгоревший до каркаса автомобиль.

Ранее Бескрестнов разместил пост с фото из больницы. В своей публикации он заявил, что был атакован БПЛА и чудом выжил. Спустя некоторое время издание «РБК-Украина» сообщило о якобы имеющихся у Бескрестнова доказательствах целенаправленного удара со стороны Российской Федерации.