В Германии задумались над изменениями в военном призыве

Президент Союза резервистов Германии Бастиан Эрнст выступил с инициативой повысить возрастной ценз для службы в резерве с 65 до 70 лет. Об этом пишет издание Bild на русском* (признано в РФ иностранным агентом).

По мнению Бастиана Эрнста, сейчас люди остаются физически активными дольше и в условиях нехватки молодых кадров необходимо использовать этот ресурс для укрепления обороны страны.

«Этот шаг совпадает с амбициозными планами Минобороны: до 2035 года Германия планирует увеличить численность армии до 260 тысяч активных военнослужащих и 200 тысяч резервистов», - говорится в статье.

Также Эрнст призвал провести точную оценку резервистов, так как в данный момент в резерве находятся только около 60 тысяч из 8-9 миллионов бывших военных.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал «реальной» угрозу, исходящую от России. Он также заявлял, что Германия уже «подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам», и подчеркнул, что армии нужно быть готовыми защищать не только свою территорию, но и Прибалтику.

При этом с 1 января 2026 года граждане Германии в возрасте от 17 до 45 лет обязаны сообщать о своих передвижениях, если планируют уехать из страны на три месяца и дольше. Также с 2025 года немцы при достижении 18 лет обязаны заполнить анкету о своем состоянии здоровья и способностях.

