Российские войска в ходе ожесточенных боев взяли под контроль поселок Ветеринарное. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

По данным осведомленных источников, 245-й мотострелковый полк «в ходе ожесточенных боев выбил националистов» из Ветеринарного в Дергачевском районе Харьковской области, несмотря на то, что поселок был превращен в единый укрепрайон.

«Освободили населенный пункт!», — говорится в сообщении, которое иллюстрируют кадры с развернутым бойцами российским флагом.

Российские военные вели бои за поселок в течение нескольких недель, а находившимся на территории Ветеринарного бойцам Вооруженных сил Украины было запрещено покидать позиции, за их спиной стояли заградотряды, говорится в статье.

Ранее Минобороны России заявило об освобождении села Волчанские Хутора в Харьковской области. Успеха также добилась группировка войск «Север».