ВСУ разбомбили центр реабилитации хищных животных в Васильевке

В Запорожской области ВСУ нанесли удар беспилотниками по Васильевскому центру реабилитации хищных животных "HomeZoo". Повреждены хозяйственные постройки и два автомобиля.

Несколько обитателей зоопарка ранены.

"Поможем центру восстановить вольеры. Сейчас главная задача - оперативно оказать ветеринарную помощь хищникам", - сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Частный зоопарк был основан местным жителем, кузнецом и художником Александром Пылышенко. Первым его питомцем стала львица Катя из Ялтинского зоопарка. Через некоторое время ей подыскали пару - берберийского льва Самсона из Ровенского зоопарка. В 2011 году в Васильевском зоопарке был установлен рекорд продолжительности пребывания человека в вольере со львами. Александр Пылышенко на протяжении 36 дней не покидал клетку с животными.

Сейчас кроме львиного семейства в центре содержатся: тигры, леопарды, пантеры, барсуки, медведи, обезьяны, большое количество птиц, кошек, собак и других животных. Всего 57 особей.

В декабре прошлого года зоопарк подвергся атаке украинских БПЛА. В результате налета один из львов был контужен.