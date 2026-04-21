Бельгия выделила 100 млн евро на закупку у США оружия для Украины

Бельгия выделяет дополнительно 100 млн евро на закупку у Соединенных Штатов оружия для Украины. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел королевства Максим Прево перед заседанием в Люксембурге глав МИД стран ЕС.

Бельгия решила выделить дополнительно 100 млн евро на программу PURL, поделился подробностями он.

По словам Прево, он также надеется, что после выборов в Венгрии, страны европейского объединения смогут разблокировать как кредит Украине на 90 млрд евро, так и 20-й пакет ограничительных мер в отношении России.