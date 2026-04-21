Решения ЕС грозят миру ядерной катастрофой

Страны ЕС все чаще поднимают вопрос о необходимости создания собственного «ядерного зонтика». К чему могут привести такие планы, разбиралась «Комсомольская правда».

Издание напомнило, что все европейские страны подписали Договор о нераспространении ядерного оружия. Однако, по данным Службы внешней разведки РФ, руководство Еврокомиссии приступило к скрытому формированию собственной ядерно-оружейной промышленной базы и начинает подводить общественность к восприятию этой идеи.

При этом в Германии, в лабораториях в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе, можно за месяц наработать оружейный плутоний в количестве, достаточном для создания одного ядерного заряда. А на обогатительном предприятии в Гронау есть возможность сделать то же самое всего за неделю, отмечают СВР.

На Берлинской конференции по безопасности председатель совета директоров концерна Airbus Рене Оберман уже призвал Евросоюз обзавестись тактическим ядерным оружием «для успешного противодействия России». А президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести совместные ядерные учения с Германией и анонсировал создание координационной группы по ядерным вопросам с целью «расширенного сдерживания» России.

Эксперт в области ядерных вооружений Михаил Тимошенко призвал серьезно отнестись к информации российской разведки и обозначил проблемы, которые ЕС должен решить, если намерен обзавестись собственным ядерным оружием. И в первую очередь, по его словам, это проблема носителей зарядов.

«Британцы хоть и имеют свои боеголовки, но носители зарядов - американские ракеты Trident на подлодках. Запустить их без кодов доступа нельзя, а они - у американцев. Собственные коды имеют французы, но я с трудом представляю ситуацию, когда этими сверхсекретными данными Париж будет делиться с кем-то еще», - пояснил он.

При этом, что касается Германии, то французские боеголовки несовместимы с немецкими самолетами или ракетами. И для промышленного изготовления боезарядов нужны тысячи специальных центрифуг, а также «безумное количество энергии». А сейчас нет ответов на вопросы, кто это будет строить и финансировать, заметил эксперт.

«Та самая «атомная кнопка» должна быть у кого-то одного. (…) Кто это будет решать в ЕС - Еврокомиссия в Брюсселе? Но Британия из Евросоюза вышла. Париж с Берлином и остальные с совещательным голосом? Утопия - больше смахивает на какое-то профсоюзное собрание», - заявил Михаил Тимошенко.

Он также уверен, что решение Европы создать ядерное оружие очень не понравится США, так как, по мнению Вашингтона, «в западном мире ядерную безопасность должны обеспечивать только они». Также «совершенно сбрендившие на русофобии европейские лидеры» могут от испуга или еще от чего-нибудь и впрямь задействовать ядерный потенциал, втянув и США, и весь мир в чудовищную катастрофу, констатировал эксперт.

«Но мне кажется, что этот европейский оборонный прожект, как и другие их коллективные инициативы в военной сфере, останется лишь громкой декларацией. Уж слишком много вырисовывается непреодолимых противоречий», - заявил он.

Напомним, что второго марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и о готовности развернуть ядерное оружие в других странах ЕС.