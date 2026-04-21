ВСУ предрекли серьезные проблемы на фронте

Улучшение погодных условий и озеленение будут способствовать активному продвижению российских войск и создадут дополнительные проблемы для Вооруженных сил Украины, которым все тяжелее держать линию фронта. Об этом заявил News.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов.

Он обратил внимание на то, что личный состав ВСУ постоянно уменьшается, а ВС РФ используют ФАБ-3000 и огнеметные системы.

«Держать такую дугу в северной части становится особо затруднительно [для украинской армии]. И есть еще один компонент, который не сулит ВСУ в дальнейшем хороших новостей. Сейчас земля хорошо подсохла. Это позволяет России активнее продвигаться вперед. Потому что теперь можно использовать тяжелую технику», — пояснил Артамонов.

По словам эксперта, озеленение, которое будет уже в мае, также способствует российскому продвижению, так как операторам дронов ВСУ становится тяжелее отслеживать штурмовые группы.

Ранее стало известно, что российские подразделения перекрыли Вооруженным силам Украины последние пути снабжения и отхода в Константиновке, взяв группировку в оперативное окружение. По мнению военных экспертов, город может быть освобожден уже до конца апреля.