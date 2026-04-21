Первую серийную партию новых гранат РДГ-У передали заказчику

Первую серийную партию новейших дымовых гранат РДГ-У передали государственному заказчику, сообщает концерн "Калашников".

РДГ-У предназначена для маскировки отдельных бойцов, небольших групп и техники на поле боя. Ее ключевое отличие от существующих аналогов - комбинация двух принципов действия: мгновенного и курящегося.

Сразу после активации РДГ-У формирует плотное дымовое облако, которое затем подпитывается аэрозолем из курящегося состава. Это позволяет не только быстро создать высокоплотную завесу, но и поддерживать ее в течение нескольких минут.

Дополнительным плюсом РДГ-У стала способность маскировать объекты в инфракрасном диапазоне. За счет создания тепловых зон с повышенной температурой граната может на короткое время скрыть бойцов и технику от высокоточного оружия с тепловизионными и ИК-головками самонаведения.

В результате примененные разработчиками решения объединили в новинке преимущества разных типов дымовых гранат.