«Взяли в клещи»: ситуация в ДНР для ВСУ становится «катастрофической»

Российские подразделения перекрыли Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Константиновке последние пути снабжения и отхода, взяв группировку в оперативное окружение. Что происходит в городе, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. По мнению экспертов, после взятия города для ВС РФ откроется «стратегический путь» на Славянск и Краматорск.

По данным военного эксперта Анатолия Матвийчука, под полным огневым контролем ВС России уже не только центральные трассы, ведущие к Константиновке, но и проселочные дороги. И ситуация для оставшихся в городе украинских военных близка к катастрофе.

«Слева, справа мы взяли в клещи, продвинулись практически до центра Константиновки», — пояснил военный эксперт.

Матвийчук отметил, что российские военные заходят в город с нескольких направлений одновременно: со стороны Ильиновки, Долгой Балки, Берестков и Новодмитровки, бои идут уже на проспекте Олексы Тихого.

На этом фоне, чтоб спасти свои жизни, украинские военнослужащие «начали снимать с себя военную форму, переодеваться в гражданское платье и пытаться покинуть район боевых действий». Что свидетельствует о полном провале командования и разложении внутренней дисциплины, констатировал эксперт.

Судьба ВСУ в Константиновке

Анатолия Матвийчук обратил внимание на то, что в городе изначально был «достаточно солидный гарнизон», однако сейчас там остается не более двух с половиной - трех тысяч бойцов.

«Что ждет боевиков? В лучшем случае плен, в худшем случае, конечно же, смерть, потому что сдаваться они не намерены. И лучший бы выход, конечно, сегодня им поднять руки, сдаться, но очень многие одурманены идеологией, пытаются сопротивляться и выйти из окружения», — заявил он.

Украинское командование пытается перебросить в город резервы, есть попытки контратак, но российские войска их отражают и работают на опережение. По позициям ВСУ в Константиновке и пригородах круглосуточно работает российская авиация.

«Гарнизон Константиновки практически обречен, он ведет боевые действия только с теми запасами, которые у них есть, но они катастрофически тают (…) Шансов что-либо изменить у них уже нет. Полагаю, все решится до конца апреля, и Константиновка будет освобождена. Ситуация развивается именно по такому плану», — констатировал Матвийчук.

Ранее военкор Александр Коц сообщил о том, что идет методичное выдавливание противника из Константиновки и ее окраин, с разделением обороны ВСУ на отдельные очаги. По его данным, подразделения РФ уже завершили зачистку промзоны в районе полигона на юге Константиновки. Ведутся бои за частный сектор в восточной части города.