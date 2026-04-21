«Вернется бумерангом»: герой России рассказал об ответе на атаки по Туапсе

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал об «очень жестком» ответе России на атаки беспилотников ВСУ по Туапсе. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В ночь на 20 апреля Туапсе во второй раз за последнее время подвергся атаке беспилотников. В результате атаки погиб человек. В порту произошло возгорание.

Липовой указал, что ВСУ могут запускать дроны с любой подконтрольной им точки. Генерал-майор отметил, что украинские дроны могут долетать до российских стратегических и гражданских объектов на юге.

«Безнаказанными они [ВСУ - прим.ред.] никогда не остаются. Наш ответ будет очень жестким», - подчеркнул Липовой.

Генерал-майор добавил, что российская разведка вычисляет места запуска дронов в кратчайшие сроки. За этим следует «удар возмездия», который по своей мощи многократно превосходит атаку ВСУ.

По данным «Аргументов и фактов», в ответ на ночную атаку по Туапсе удары были нанесены по центрам управления и пунктам подготовки операторов дронов ВСУ, а также по объектам, откуда запускались дальнобойные дроны. Под удары попали склады боеприпасов и логистические узлы ВСУ.

Газета указала, что речь идет об объектах ВСУ в Киевской, Черниговской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.