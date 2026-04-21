В США оценили планы на наземную операцию в Иране

Военное командование США полностью провалило попытки провести сухопутную операцию в Иране. Об этом заявил аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он усомнился, что Соединенные Штаты решатся на ввод сухопутных войск на территорию Ирана. По словам эксперта, Вашингтон уже прощупывал почву и потерпел «полное фиаско». Их единственная надежда – продолжение воздушных атак, считает аналитик.

При этом, по оценке Хеннингсена, эффективность этих атак будет снижаться, и их издержки – возрастать.

«Если посмотреть, чего добились и лишились США с 28 февраля, то ситуация для них будет становиться все хуже и хуже. Причем как в политическом, так и в экономическом плане. Да и в военном плане тоже», — заявил он.

До этого военный аналитик Алексей Леонков заявил «Газете.Ru», что Дональд Трамп не начнет сухопутную операцию на территории Ирана после двухнедельного перемирия. У Штатов нет на это необходимых военных сил, кроме того, конгресс скоро может ограничить Трампа в проведении операций за рубежом в соответствии с американским законодательством.

Ранее МИД РФ призвал Иран сохранять перемирие.