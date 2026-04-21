Конфликт на Ближнем Востоке может повысить интерес к российским "Орланам"

Конфликт на Ближнем Востоке повышает интерес потенциальных иностранных заказчиков к российским беспилотным авиационным комплексам линейки "Орлан". Вопрос их поставок находится в ведении "Рособоронэкспорта".

Об этом заявил ТАСС официальный представитель компании-производителя в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia в Малайзии. Он добавил, что компания готова поставлять комплексы везде, где будет достигнута договоренность.

Размах его крыла - 3,1 метра, взлетная масса - до 18 килограммов. Дальность полета - до 120 километров, в новых версиях - до 600 километров с ретрансляцией. В воздухе он может находиться до 16 часов.