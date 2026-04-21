Сводка СВО за ночь 21 апреля: «БАРС-31» против ВСУ и перехват дронов под Харьковом

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пунктов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 21 апреля.

«БАРС-31» против ВСУ

Операторы дронов отряда «БАРС-31» уничтожили два пикапа и бронемашину ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. Маршруты транспорта ВСУ были выявлены во время воздушной разведки.

Беспилотники поразили автомобили ВСУ точечными ударами. Лишившись мобильности и логистики, ВСУ потеряли возможность оперативно маневрировать и снабжать свои подразделения на передовой.

«Ураган» уничтожил пункт ВСУ в Харьковской области

Реактивная система залпового огня «Ураган» ликвидировала живую силу и пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Военные отметили, что украинский пункт был выявлен на окраине одного из населенных пунктов в Купянском районе. Там же находилась площадка взлета тяжелых гексакоптеров ВСУ. Расчет «Урагана» поразил цели залпом 220-миллиметровых реактивных снарядов.

Перехват дронов под Харьковом

Операторы российских FPV-истребителей уничтожили разведывательные дроны ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны РФ. Пять разведывательных беспилотников ВСУ были уничтожены тараном в воздухе.

Д-30 зачистили позиции ВСУ в Запорожье

Расчеты орудий Д-30 уничтожили пункты размещения ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Украинские пункты и огневые позиции были замаскированы в лесополосах.

Координаты целей, полученные во время воздушной разведки, были переданы расчетам 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30. Вскоре они заняли позиции для стрельбы и открыли огонь. В результате прицельных артиллерийских ударов замаскированные блиндажи и пункты размещения ВСУ были уничтожены.

«Молния» против ретрансляторов ВСУ

Российские беспилотники «Молния» уничтожили пункты управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Замаскированные в лесу позиции ВСУ обнаружили дроны-разведчики. Выяснилось, что украинские операторы запускали оттуда дроны. Расположение укрытий выдали выносные антенны-ретрансляторы и регулярная активность беспилотников ВСУ.

Российские операторы запустили дроны-камикадзе и вывели их точно на цели, подчеркнули в Минобороны. Прямыми попаданиями пункты управления и терминалы связи ВСУ были уничтожены.

«Град» накрыл опорный пункт ВСУ

Реактивная система залпового огня «Град» уничтожила опорный пункт ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ. Замаскированный пункт и скопление живой силы ВСУ было обнаружено дроном-разведчиком.

Координаты целей были переданы артиллеристам группировки войск «Восток». Расчет «Града» нанес по целям массированный удар реактивными снарядами. Все цели были поражены.

ВС РФ на шахте под Добропольем

Военкор Юрий Котенок заявил, что ВС РФ закрепились в восточной части шахты №2 «Водянская» на добропольском направлении. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

Котенок отметил, что российские силы выбивают ВСУ из западной части шахты. Он указал, что шахта расположена в районе поселка Шевченко.