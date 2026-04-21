Расчет ЗРК "Бук" группировки "Центр" уничтожил две управляемые авиабомбы ВСУ

Российские войска нанесли удары по военным тылам Украины. Приходят сообщения о прилетах по объектам ВПК противника в Сумах, Запорожье, Павлограде, Харькове, Днепропетровске. Это ответ на вражеские атаки по гражданской инфраструктуре нашей страны.

В ходе спецоперации российские подразделения улучшили свое положение по переднему краю, а на нескольких участках фронта продвинулись вперед. На Добропольском направлении расчет ЗРК "Бук" группировки "Центр" уничтожил две управляемые авиабомбы противника. Цели обнаружены на дальности до 90 километров и поражены в результате точного перехвата.

На Донецком участке фронта операторы дронов отряда "БАРС-31" отследили маршруты передвижения вражеского транспорта и ликвидировали два пикапа и бронемашину с боеприпасами. Боевики потеряли возможность снабжать свои подразделения на передовой.

А в Харьковской области ударно поработали расчеты FPV-истребителей группировки "Запад". Они настигли в воздухе пять разведывательных дронов противника и протаранили их.

Сегодня стали известны подробности освобождения населенного пункта Волчанские Хутора. Несмотря на активное сопротивление боевиков, он перешел под наш контроль на прошлой неделе. Отличились штурмовые отряды северян.