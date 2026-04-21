КСИР показал спрятанные под землей бесконечные ракетные города

Корпус стражей исламской революции опубликовал видео обширных подземных хранилищ с ракетами, БПЛА и пусковыми установками.

В вырубленных в скалах тоннелях - достаточно широких, чтобы по ним ездили грузовики, - ждут своего часа сотни ракет разных типов и дальних дронов Shahed 136. Часть баллистических ракет размещена на пусковых установках, замаскированных под обычные грузовики.

Видео снято во время перемирия, подчеркнули в КСИР.

"В период затишья наша скорость в обновлении запасов ракет, дронов и пусковых платформ для них даже выше, чем до войны. Враг не способен создать такие же условия и вынужден таскать боеприпасы по капле с другого конца мира. Этот этап войны они проиграли. Проиграли проливы. Проиграли Ливан", - заявили в Тегеране.

Западные эксперты считают, что Иран сохранил минимум 60 процентов своего ракетного арсенала и воспользовался перемирием, чтобы восстановить входы в ракетные города, поврежденные бомбардировками Израиля и США.