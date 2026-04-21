Украинское командование в попытках скрыть свои провалы на фронте ведет информационную кампанию.

Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 квадратных километров территории", - сказал Герасимов во время инспекции Южной группировки войск.

По словам генерала, в феврале-марте украинские подразделения провели более 170 контратак силами штурмовиков, однако все они были безуспешны. Более того, ВСУ потеряли свыше трех тысяч человек личного состава за это время и более 160 единиц военной техники. Ни одной цели они так и не достигли.

Именно в попытке скрыть этот провал и ведется информкампания, пояснил Герасимов.

ВС России полностью освободили территорию ЛНР

ВС России тем временем завершили полное освобождение территории ЛНР и ведут наступление на всех участках фронта, говорит начальник Генштаба. Суммарно с начала этого года под контроль российских сил перешли 80 населенных пунктов.

До Славянска в ДНР армии РФ осталось идти примерно 12 километров, до окраин Краматорска - семь.