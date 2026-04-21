«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко убит в зоне СВО

Осужденный за пять убийств серийный маньяк Юрий Гриценко погиб в ходе боевых действий на Украине, сообщает Shot.

Тело бывшего милиционера, ушедшего на фронт добровольцем, опознали только спустя время. По данным Telegram-канала, он попал под обстрел ВСУ, находясь в санитарно-эвакуационном взводе отряда «Шторм Z» — в боевое подразделение его не взяли из-за слабого здоровья.

Гриценко вышел на свободу в сентябре 2023 года по УДО из мордовской колонии и сразу отправился на СВО. Родственников у него не осталось, поэтому хоронить убийцу, скорее всего, будут в ЛНР. Карьера маньяка начиналась в милиции, откуда его выгнали за пьянство.

Первую жертву — проститутку — он забил сковородкой, а затем переключился на случайных прохожих в Зеленоградском лесопарке: подкрадывался сзади и бил молотком по голове. В колонии он тоже не прекращал нарушать режим.

Гриценко задержали 19 ноября 2001 года благодаря водителю автобуса Анатолию Сухову, который услышал крики жертвы. После смерти матери неприватизированная квартира душегуба в Зеленограде отошла государству. На фронт он отправился ради заработка, рассказывал Life.ru еще в 2024 году.