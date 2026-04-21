ВС России полностью освободили территорию ЛНР

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов объявил о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР). Его слова передает РИА Новости.

Генерал армии высказался о ситуации на фронте в ходе выступления на пункте управления общевойскового объединения группировки российских войск «Юг».

«Полностью завершено освобождение Луганской народной республики. В настоящее время наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется на всех направлениях», — отметил Герасимов.

Это не первый раз, когда в России заявляют о полном освобождении ЛНР. 1 апреля министерство обороны сообщило, что подразделения группировки российских войск «Запад» завершили бои за данный регион. Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев, комментируя ситуацию, назвал знаменательным событием взятие под контроль одного из четырех новых субъектов страны. Депутат Андрей Колесник, в свою очередь, рассказал о наступлении армии по всему фронту и выразил мнение, что «недалек час победы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».