Российский Генштаб оценил ситуацию в зоне СВО
Более 1700 квадратных километров в зоне специальной военной операции (СВО) перешли под российский контроль с начала 2026 года. Об этом заявил начальник Генерального Штаба (НГШ) Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
По словам НГШ Герасимова, с начала года Россия установила контроль над 80 населенными пунктами.
«В настоящее время наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направления», — оценил ситуацию в зоне СВО он.