Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 21 на 22 апреля сбили над регионами страны 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление после массированного налета Вооруженных сил Украины на Россию выпустило Минобороны страны.

По информации оборонного ведомства, атаке подверглись 12 субъектов федерации, среди которых Самарская, Воронежская, Пензенская, Ульяновская области, Краснодарский край и Крым. Также дроны были уничтожены над акваторией Черного моря.

Все сбитые беспилотники относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что в Сызрани Самарской области после попадания БПЛА в жилой дом частично обрушился подъезд. Под обломками могут находиться жильцы. Кадры с места падения дрона показало МЧС России.