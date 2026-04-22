В Минобороны России раскрыли число сбитых беспилотников за восемь часов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 22 апреля в период с 08:00 до 16:00 (мск) уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщило министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Утром 22 апреля Минобороны России заявило, что над российской территорией за минувшую ночь отразили атаки более 150 украинских дронов. Часть воздушных целей нейтрализовали над акваторией Черного моря. Кроме того, беспилотники были уничтожены в Крыму, Краснодарском крае и десяти областях: Ульяновской, Ростовской, Брянской, Саратовской, Курской, Пензенской, Волгоградской, Белгородской, Самарской и Воронежской.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, над городом и акваторией Черного моря сбили пять украинских дронов. В районе Радиогорки оказался поврежден многоквартирный жилой дом. Никто не пострадал.