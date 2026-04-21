Никто не ожидал такого от русских: в Германии пришли в восторг от истребителя Су-75

В России полным ходом идет разработка истребителя Су-75, первый полет которого должен состояться уже в текущем году. Россияне применили довольно неожиданный подход к созданию своего нового самолета.

«Новый российский истребитель следует логике, которая принципиально бросает вызов Западу, и которую вряд ли кто-то ожидал», – пишет АБН24 со ссылкой на немецкое издание.

В статье отмечается сходство российского истребителя Су-75 с американским F-35. Оба самолета близки по габаритам и создавались как однодвигательные многоцелевые машины, которые сочетают в себе характеристики стелс-технологии, большой радиус действия и высокую боевую эффективность. Тем не менее, между ними существуют и существенные различия.

На Западе раскрыли «темную тайну» российского Су-75

Одной из наиболее примечательных черт российского самолета является его предполагаемая стоимость. Производитель, компания «Сухой», озвучивает цену в диапазоне 25-30 миллионов долларов за единицу. Эта цифра сопоставима со стоимостью немецкого танкового орудия Leopard 2. Если Су-75 действительно будет стоить столько, это может означать появление нового ценового сегмента для боевой авиации такого класса. Еще более неожиданным оказался подход России к разработке этого самолета. Су-75 изначально планировался не как традиционный пилотируемый истребитель с элементами автономии, а как крупный боевой дрон, способный работать и с пилотом. В такой концепции пилот выступает не как обязательный элемент, а как дополнительная опция.

«Такой подход кардинально отличается от западной инженерной школы, которая продолжает делать ставку на крайне сложные платформы с применением технологий малозаметности. Су-75 демонстрирует отказ от идеи, что только высший уровень стелс-технологий гарантирует решающее военное превосходство. Вместо этого на первый план выходят такие аспекты, как автономность, экономическая доступность, возможность наращивания производства и приемлемость потенциальных потерь – факторы, которые проявили свою важность в современных военных действиях», – делится своим удивлением немецкий журналист.

