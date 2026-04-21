Украина вербует латиноамериканских наемников через украинский агрегатор вакансий, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные вакансии.

Отмечается, что вакансии Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещены на колумбийской, бразильской, чилийской, аргентинской, эквадорской и мексиканской версиях сайта Jooble. Там ищут разведчиков, операторов противотанковых систем, техников артиллерийских систем, наводчиков, специалистов по техническому обслуживанию дронов, а также пулеметчиков, гранатометчиков и врачей.

При этом вакансии появляются с указанием разных городов для достижения широкого охвата в поисковых системах.

Ранее украинское посольство в Перу решило скрыть со своего сайта сведения о вербовке наемников в ряды ВСУ после того, как этот на этот факт обратили внимание журналисты.