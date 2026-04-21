Япония сняла ограничения на экспорт оружия

Японский кабмин снял ограничения на поставки оружия зарубеж
Кабинет министров Японии утвердил пересмотр так называемых трех принципов передачи оборонного оборудования, что фактически снимает ограничения на экспорт вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам генерального секретаря правительства Минору Кихары, принятое решение позволит обеспечить безопасность в быстро меняющейся ситуации с безопасностью вокруг Японие. Он отметил, что для защиты мира в регионе необходимо увеличить экспорт вооружений и повышать обороноспособность стран-союзниц.
8 апреля стало известно, что посла Японии в Москве Акира Муто вызвали в российский МИД, где дипломату выразили протест в связи с данными о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотных летательных аппаратов.
В феврале сообщалось о решении правительства Японии присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных нужд Украины»), в рамках которой страна будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву.
Ранее в МИД заявили о недружественной сущности политики Японии в отношении РФ.