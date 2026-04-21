Финляндия мобилизует резервистов для одной цели

Финляндия объявила о созыве резервистов на сборы для усиления контроля над территориальной целостностью. Причина — возросший объём задач по мониторингу воздуха и моря из-за того, то последние недели армия страны работает в усиленном режиме в районе Финского залива и на юго-востоке, где стали часто летать украинские дроны.

Министр обороны Антти Хяккянен пояснил, что штатный персонал перегружен из-за необходимости отслеживать украинские дроны на подлёте к границам. Прямой военной угрозы Финляндии нет. Задачи резервистов и длительность сборов засекречены.

Напомним, что на юго-востоке Финляндии обнаружили четыре упавших дрона, идентифицированных как украинские. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности и предположил, что БПЛА могли залететь из-за работы российских средств РЭБ.

Президент Александр Стубб заявил, что не видит военной угрозы. В армии объясняют ситуацию самообороной Украины.

Ранее МК сообщал, что представители левой партии узнали о тайной подготовке закона о снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии. Из-за этого в парламенте страны назрел скандал.