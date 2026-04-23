В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности и план «Ковёр»

На территории Пензенской области введён режим беспилотной опасности, а также временно ограничена работа мобильного интернета, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Об этом глава региона написал в своём официальном Telegram-канале.

Мельниченко пояснил, что в субъекте также начал действовать план «Ковёр». По его словам, в связи с этим введены строгие ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — отмечается в сообщении.

20 апреля в Пензенской области вводили план «Ковёр».