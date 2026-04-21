Евросоюз увеличивает свой оборонный бюджет в пять раз

Евросоюз намерен в пять раз увеличить расходы на оборону и космос в своем следующем бюджете на 2028-2034 годы. Общая сумма расходов по этой статье составит 131 миллиард евро.

© Российская Газета

"Это самая быстрорастущая строка во всем бюджете", - заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

По словам Кубилюса, новый финансовый план станет "стратегической перезагрузкой" для ЕС и сигналом о том, что "Европа готова себя защищать, совместно внедрять (оборонные) инновации и действовать как единое целое".

Деньги пойдут на финансирование различных военных программ, в том числе так называемой "военной мобильности" - обеспечения быстрой переброски войск через территорию ЕС, прежде всего в восточном направлении.

Расходы по этому проекту предполагается увеличить десятикратно. Финансовую поддержку из общего бюджета также получат европейские космические программы, которые теперь будут не только мирными: в конце прошлого года Европейское космическое агентство получило от стран-участников мандат на работу в военной сфере.

Для семилетнего бюджетного плана сумма в 131 миллиард может показаться не слишком внушительной, но Брюссель не собирается тратить эти деньги на покупку ракет, танков или другого вооружения. Тем более что у ЕС пока нет собственной армии. Кубилюс прямо признает, что основные оборонные расходы возлагаются на национальные бюджеты. Общие же средства пойдут на то, чтобы подтолкнуть страны к более тесной военной интеграции и покупке вооружений прежде всего европейского производства. Еврокомиссию крайне беспокоит, что страны ЕС сейчас тратят около 800 миллиардов евро на покупку оружия в США.

Для таких стимулирующих задач, как считает Кубилюс, денег вполне должно хватить.

"У нас есть оценки того, что нам в идеале нужно, и 131 миллиард евро - это не так уж далеко от этой суммы", - говорит он.

Конечной же целью должна стать та самая способность ЕС "действовать как единое целое" в военной сфере или же Европейский оборонный союз, о планах создания которого в последнее время часто говорят в Брюсселе.

Кроме того, военные расходы ЕС не ограничиваются одной лишь бюджетной статьей. Есть также внебюджетные фонды и программы, такие как, например, ReArm Europe, SAFE, European Peace Facility и другие, направленные на перевооружение самих европейских стран или оказание военной помощи другим, включая Украину. Эти программы финансируются из заемных средств или взносов стран-членов, а общий их объем превышает триллион евро.