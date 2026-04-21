Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия

Шиитская группировка «Хезболла» обстреляла израильских солдат на юге Ливана, нарушив режим прекращения огня. Об этом заявила Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что во вторник «Хезболла» выпустила несколько ракет по позициям солдат ЦАХАЛ к югу от линии обороны в районе Раб-Талатин на юге Ливана. В ответ израильские войска нанесли удар по пусковой установке, из которой были выпущены ракеты.

«Вопреки сообщению о ложном срабатывании системы оповещения, согласно дополнительному расследованию, сирены в районах Кфар-Юваль и Мааян-Барух, скорее всего, сработали после перехвата беспилотника, запущенного из Ливана и направлявшегося на территорию Израиля. Эти пуски являются вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня», — говорится в заявлении.

14 апреля между Израилем и Ливаном состоялся первый раунд прямых переговоров. Было достигнуто соглашение о прекращении огня на 10 дней, которое вступило в силу 17 апреля.

Следующий этап переговоров состоится 23 апреля в Вашингтоне.