Еврокомиссар по обороне заявил о планах увеличить военный бюджет Евросоюза в 10 раз

Еврокомиссия (ЕК) планирует в 10 раз увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике, пишет ТАСС.

По его словам, речь идет о сумме в €131 млрд против €13 млрд в текущем бюджете.

Обращаясь к депутатам, он подчеркнул необходимость твердо отстаивать финансирование оборонных и космических программ в рамках предстоящих переговоров о новом семилетнем бюджете ЕС.

»€131 млрд — это абсолютный минимум», — заявил Кубилюс.

20 апреля сообщалось, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания ведут активную подготовку к возможному военному столкновению с Россией. Так, Швеция приступила к выстраиванию системы тотальной обороны и вернула частичный военный призыв. В свою очередь Дания утроила срок обязательной службы — с 4 до 11 месяцев. В то же время в Норвегии прошли крупнейшие со времен Холодной войны гражданско-военные учения.

Комментируя ситуацию, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сказал, что у Москвы осталось четыре года, чтобы закончить СВО и готовиться к новому конфликту с Европой.

Ранее в ЕС утвердили программу крупных военных инвестиций для Украины.