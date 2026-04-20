Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.

Ранее в Минобороны России заявили, что самолёты МиГ-31И с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря.