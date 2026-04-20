Швеция организует первые крупные учения в качестве страны НАТО

В начале следующей недели в Швеции начнутся крупные военные учении Aurora 26. В маневрах примут участие в общей сложности около 18 000 военнослужащих. Шведские вооруженные силы задействуют более 16 000 своих солдат из всех видов войск. Еще примерно 1500 человек прибудут из других 11 стран НАТО, включая США, Великобританию, Германию, Финляндию, Норвегию, Эстонию, Латвию и др., а также с Украины. Привлечение ВСУ, как сообщается, нацелено на отработку скоординированных действий с шведскими военными и силами НАТО.

Для Швеции это третьи подобные учения: серия была открыта в 2017 году и продолжена в 2023-м. Но в этот раз страна впервые организует "Аврору" в качестве полноценного члена Североатлантического альянса. Соответственно, изменился и подход: учения теперь уже не ограничиваются задачей защиты собственной территории.

"Aurora 26 станет генеральной репетицией наших новых национальных оперативных планов в качестве союзника НАТО. Это означает, что оборона Швеции начинается вдоль восточного фланга альянса", - говорится в сообщении шведских вооруженных сил.

Учения теперь также связаны с американскими маневрами Immediate Response 26 и Baltops 26, что дополнительно подчеркивает интеграцию страны в общие планы НАТО.Aurora 26 будет проходить в течение двух недель на юге и в центральной части Швеции, на острове Готланд, а также в акватории Балтийского моря. Одним из главных пунктов в сценарии станет переброска союзнических войск через шведские порты, аэродромы и дорожную сеть. Будут отрабатываться совместные боевые действия на Балтике и оборона Готланда с переброской на остров, называемый "непотопляемым авианосцем", дальнобойного вооружения, а также подготовка к военным действиям местного гражданского населения.Стоит отметить, что численность участвующих военнослужащих в этом году ниже, чем была на прошлых учениях Aurora 23, которые также были интегрированы с НАТО, но все еще рассматривали в сценарии нападение на саму Швецию, а не общие действия альянса. Тогда было задействовано около 26 000 человек, и маневры стали крупнейшими для Швеции за последние четверть века. Но теперь, несмотря на меньшее число сил, это полномасштабные учения НАТО, нацеленные на превращение Швеции в передовой бастион альянса на Балтике.