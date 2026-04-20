В понедельник, 20 апреля, в Минобороны РФ рассказал об успешной операции российских сил в Константиновке. В этот же день появилась информация о срыве планов ВСУ в Запорожской области.

Удар по ВСУ в Константиновке

Артиллеристы и операторы дронов ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны России. Военные отметили, что ВСУ в Константиновке несут значительные потери и пытаются укрыться в подвалах домов.

Во время воздушной разведки было выявлено несколько точек размещения ВСУ. После уточнения координат по целям нанесли удары артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов. Все цели были поражены.

Удар «Тора»

Комплекс «Тор-М2» нанес удар по дрону ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена на ореховском направлении.

«Тор-М2» обнаружил и взял на сопровождение аэродинамическую цель. Командование зенитного ракетного дивизиона решило ее уничтожить. Расчет «Тора» отправился на стартовую позицию и выпустил зенитную управляемую ракету. Цель - ударный беспилотник самолетного типа - был уничтожен прямым попаданием.

Срыв контратаки ВСУ

Операторы ударных дронов ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Подготовку ВСУ к контратаке заметили дроны-разведчики.

Координаты целей были переданы расчетам ударных беспилотников. Дроны поразили украинские пикапы, сорвав подвоз штурмовиков ВСУ.

Параллельно были поражены силы ВСУ, которые пытались скрытно пройти по лесу малыми группами. Кроме того, был выявлен и уничтожен полевой склад ВСУ с боекомплектом.

Операция под Добропольем

Российские беспилотники уничтожили БТР, танк, дроны и технику ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Операцию провели расчеты FPV-дронов - они использовали фугасные заряды.

Кроме этого, в режиме «свободной охоты» военнослужащие уничтожили пикапы и роботизированные комплексы ВСУ с имуществом и боеприпасами. Также были поражены гексакоптеры с ретрансляторами и системами сброса мин.

Удар «Солнцепёка»

Расчет системы «Солнцепёк» уничтожил крупный укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Военные отметили, что ВСУ оборудовали в жилой застройке мощный узел обороны: здания были дополнительно укреплены, а под ними проложена разветвленная сеть подземных коммуникаций и туннелей.

«Солнцепёк» нанес по целям удар термобарическими снарядами. В результате укрепленные здания и подземные туннели ВСУ были полностью уничтожены.