ЗРК Patriot в парадном строю уничтожен прямым попаданием ракеты

Опубликованы спутниковые снимки позиции ПВО Patriot и THAAD в Объединенных Арабских Эмиратах до и после прямого попадания иранской баллистической ракеты.

На верхнем снимке - два батареи Patriot и одна - THAAD, собранные вместе на тесном пятачке в пустыне. Пусковые установки "Патриотов" выстроены красивыми симметричными дугами - словно для парада или инспекции высокого начальстве. В центре каждой батареи - тарелка спутниковой связи. За пусковыми установками - прикрытые тентами радары наведения.

В десятке метров от них, за невысокой песчаной насыпью - радар и две пусковые установки системы ПРО THAAD. Тоже красиво расставлены рядышком и без всякой маскировки. В реалиях СВО такая беспечность кажется немыслимой, но на Ближнем Востоке - свои обычаи.

Для уничтожения "картинной" позиции хватило одной баллистической ракеты Ирана с кассетной боевой частью. Она сожгла четыре пусковых установки Patriot, обе системы спутниковой связи и один радар. Судьба второго неизвестна - на нижнем фото он отсутствует. Но следов пожара нет - вероятно, уцелел или поврежден незначительно.

Также повреждена РЛС THAAD - рядом с ней заметны следы пожара. Уничтожено несколько машин сопровождения и технической поддержки.

Удар по позиции ПВО был нанесен до объявления перемирия, в ходе мартовской эскалации на Ближнем Востоке, пишет "Военный обозреватель".

Кстати, армия США использует прекращение огня не только для пополнения арсеналов, но и для перемещения зенитных систем: своих и союзников, - в странах региона. Прежние позиции, как выяснилось, были хорошо известны иранской разведке.