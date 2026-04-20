Раскрыты дальнейшие планы США по войне на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты оказались в тупике из-за решительного настроя Ирана и могут принять решение о повторном нанесении ударов по гражданским объектам на территории страны. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По мнению эксперта, в настоящее время между Вашингтоном и Тегераном идут тяжелые непубличные переговоры, находящиеся на грани срыва, и обе стороны пытаются «оказывать друг на друга давление», а также не готовы к значительным компромиссам.

«В самой ближайшей перспективе перед администрацией [президента США] Дональда Трампа образуется очень серьезная дилемма, из которой им придется крайне сложно выходить. Вариант номер один — это возобновить боевые действия и, например, снова ударить по гражданской инфраструктуре Ирана. Но это, конечно, путь в никуда, потому что военным путем сломить Тегеран не удается», — пояснил Дудаков.

Также, по его словам, США могут начать наземную операцию с высадкой десанта на островах Персидского залива, но такие действия вызывают опасение у Белого дома, так как грозят большим потерям среди американских военных, а это окончательно добьет рейтинги президента Трампа.

«Поэтому вариант номер три — это продолжать сохранять околовоенную обстановку, то есть ни мир, ни война: арестовывать танкеры, бить по ним, надеясь, что это в первую очередь негативно проявится на иранской экономике», — констатировал Дудаков.

Но, даже в случае реализации наименее эскалационного сценария, энергетический кризис из-за закрытия Ормузского пролива усугубится, а это негативно повлияет на рейтинги Трампа, уверен американист.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. После чего Тегеран перекрыл одну из главных нефтяных артерий мира — Ормузский пролив. К 8 апреля сторонам удалось договорить о перемирии, но полноценного возобновления судоходства через пролив не произошло.

Первый раунд мирных переговоров между США и Ираном прошел 11-12 апреля в Исламабаде и закончился безрезультатно. После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Кроме того, Трамп поручил американским военным перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через Ормузский пролив.