На Украине рассказали об усилении штурмов России на одном направлении

Вооруженные силы (ВС) России усиливают штурмы на сумском направлении. Об этом рассказал глава центра по противодействию дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко в Telegram.

«На Сумщине есть зона инфильтрации врага в пограничные [районы] (...) Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы не дать врагу возможности увеличить зону присутствия на Сумщине», — написал он.

По словам Коваленко, на этом направлении идут тяжелые бои.

Ранее стало известно о наступлении ВС России на ключевом направлении в Донбассе — покровском. Российские войска наступают у Гришино и Новоалександровки под Красноармейском.