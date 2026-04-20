Эсминец ВМС США Spruance обстрелял иранский контейнеровоз из 127-мм орудия

В нападении на иранское гражданское судно был задействован корабль военно-морских сил США Spruance. Для того, чтобы лишить контейнеровоз Touska хода, эсминец открыл огонь из 127-мм орудия по машинному отделению.

Задействованная артиллерийская установка Mark 45 относится к модернизированному варианту Mod 4, имеющему длину ствола 62 калибра.

Процесс заряжания автоматизирован - в результате скорострельность может достигать двадцати выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы - до 38800 метров. При работе по воздушным целям досягаемость по высоте - 8000 метров. Вес установки - 24600 килограммов.

Кроме того, на борту корабля водоизмещением 6950 тонн имеется разнообразное ракетное вооружение, в том числе крылатые ракеты Tomahawk.

Эсминец из серии Arleigh Burke был заложен в 2009 году. На следующий год его спустили на воду, а в 2011 году ввели в эксплуатацию. Название дано в честь успешно воевавшего на Тихом океане адмирала Рэймонда Спрюэнса.

Интересно, что до 2005 года американский флот эксплуатировал эсминцы класса Spruance, строившиеся с 1972 по 1983 годы.