«Пришло время»: почему «запаниковали» ВСУ в Херсоне

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в Херсоне началась «паника» в рядах ВСУ, поскольку в ближайшее время могут активизироваться боевые действия. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Липового, херсонское направление было одним из «вялотекущих». Он отметил, что там велись позиционные бои.

«Судя по всему, подошло время активизации действий, киевский режим чувствует, что не удерживает город, поэтому проводит мобилизацию и эвакуацию населения», - заявил генерал-майор.

Липовой допустил, что ВСУ могут разграбить Херсон, отступая. По его словам, при отступлении украинские войска «выносят все, что можно вынести» и насильно мобилизуют местных жителей.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что расчеты системы «Град» ликвидировали пехоту ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Операцию провели военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ.