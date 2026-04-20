Вооруженные силы РФ, похоже, начали проводить точечные операции по ликвидации близких к представителям киевского режима лиц. В ночь на 20 апреля ударные беспилотник «Герань-2» ВКС России нанесли удары по дому, в котором проживал украинский технический специалист, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш»).

Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал о возможностях наших «Гераней» и о том, мог ли беспилотник точечно ударить по дому советника министра обороны Украины.

Российская армия, похоже, начала наносить пробные точечные обезглавливающие удары по приближенным к представителям киевского режима лицам. Так, в ночь на 20 апреля «Герань-2» прилетела в дом советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова. Об этом он заявил сам с больничной койки. Недобиток рассказал, что из-за удара лишился дома. По его словам, беспилотник, который его едва не убил, управлялся из России.

«Это была спецоперация с целью найти меня и ликвидировать. У нас есть подтверждение, что этот беспилотник управлялся с территории России», - сказал советник министра обороны.

Ну, естественно, обратился с просьбой «помочь кто чем может».

Российским военным блогерам этот персонаж хорошо знаком. В частности, они рассказали, что Бескрестнов, имея самый широкий спектр горизонтальных связей, активно внедряет актуальные системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы по всему фронту. При этом у него по данным вопросам есть постоянная обратная связь с руководством министерства обороны Украины.

Стоит напомнить, что новый министр обороны Украины Федоров — прожженный специалист по цифровым и беспилотным технологиям, а также по террористической тактике. На посту главы украинской минцифры курировал деятельность кол-центров, которые массово разводили россиян на деньги и вербовали исполнителей терактов. Так что помощники его, надо полагать, такие же террористы и мошенники.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, вопрос ударов по представителям руководящего состава киевского режима давно назрел.

-Мы видим, как на Ближнем Востоке ведутся боевые действия: Иран работает по базам США, а американцы совместно с Израилем, по данным Пентагона, физически устранили более 40 руководителей Ирана, - говорит эксперт. - На территории России также постоянно осуществляются теракты - СБУ или главному управление разведки Украины убивают наших генералов, представителей оборонно-промышленного комплекса. Поэтому и действия с нашей стороны должны быть адекватными, зеркальными. Удар по дому одного из представителей киевского режима - справедливая мера, учитывая что, противник пытается физически устранить наших руководителей, наносит удары по объектам социальной инфраструктуры, из-за чего гибнут дети, мирные граждане. Кто-то отдаёт приказы на территории Украины для того, чтобы украинские беспилотники применялись именно против гражданских объектов. Эти люди, конечно, должны нести ответственность.

- «Герани» можно задействовать в такого рода операциях, требующих хирургической точности?

-Возможности у таких беспилотников, как «Герань» действительно большие. Не так давно знакомые вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов. Там они оказались в самый сложный период. Они рассказывали, что иранские «Шахеды» (они, как говорят, послужили прототипами наших «Гераней) работают с максимальной точностью по отелям, где проживают американские военные.

Например, в отеле есть два-три номера, в которых проживают военные. Так вот беспилотник попадает именно туда. Он прилетает ни левее, ни правее, а именно в окна того номера, в котором живут американцы. Это свидетельствует о высочайшей точности, избирательности и результативности ударов.

А наши «Герани» превосходят «Шахедов». И в данном случае подобного рода операции не только нужны, но они оправданы со всех точек зрения. В очередь из-за террористической политики, которую проводит противник в отношении населения России.