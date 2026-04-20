Бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес удар четырьмя 500-килограммовыми бомбами по командному пункту 21-й механизированной бригады ВСУ у села Малая Рыбица в Сумской области.

Штаб был спрятан в небольшом лесном массиве примерно в километре от села и хорошо замаскирован. Рядом проходит автотрасса, от нее к штабу ведет лесная дорога - украинские командиры хорошо устроились: жили в селе, а на работу ездили за 10 минут на личных авто.

Эти поездки их и сгубили: регулярное движение пикапов засекла воздушная разведка ВС РФ. Лес взяли под пристальное наблюдение, подключили агентуру и вскоре выяснили, что именно скрывается за околицей.

Дальнейшее было делом техники - авиационной. Четыре бомбы ("покер" на авиационном сленге) - стандартная боевая нагрузка Су-34. Судя по огненным облакам на месте прилетов, использовались объемно-детонирующие боеприпасы - оптимальный вариант для поражения незащищенной цели на пересеченной местности.

Личный состав противника был в прямом смысле похоронен заживо под завалами собственных позиций, пишет "Северный ветер".